للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طوابق - رووف البناية تحتوي على :- 3 محلات - 4 مكاتب 28 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع البناية لها دخل سنوي كبير كود رقم : WB 965458 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2113045
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28/11/2021
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(للبيع)

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للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طواب.
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اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7طوابق - .
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اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

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للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7طوابق - .
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28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي

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للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي - ميزان : 7 طوابق متكررة - .
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28/11/2021
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للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي - ميزان : 7 طوابق متكررة - .
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اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

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للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الارضي - ميزان - 5 طوابق - ر.
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27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي

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للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الارضي - ميزان - 5 طوابق - ر.
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27/11/2021
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للبيع.بناية 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي

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للبيع.بناية 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي

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للبيع.بناية 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف إجمالي عدد ا.
القسم: 

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27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طواب.
القسم: 

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق مكررة.
القسم: 

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25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية تجارية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق مكررة.
القسم: 

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي

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25/11/2021
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