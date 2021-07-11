للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 7 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 3 محلات - 4 مكاتب 28 شقة : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع البناية لها دخل سنوي كبير كود رقم : WB 965458 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733