(للبيع)
|للبيع .بناية سكنية | 5 طوابق | 33 شقة | داون تاون أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق تحتوي البناية على : 22 شقة : غرفتين نوم - صالة 11 شقة : 3 غرف نوم - صالة إجمالي عدد الشقق : 33 شقة كود رقم : WB 965245 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101386
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