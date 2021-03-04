(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة : طابق أرضي - معرض كبير - 5 طوابق 20 شقة : غرفة - صالة شقة : غرفتين - صالة تبلغ مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114946 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085958
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل