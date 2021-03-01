للبيع.بناية سكنية | 5 طوابق | مدينة خليفة أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق البناية تحتوي على : 7 محلات - استديو 15 شقة مقسمة كالاتي : 6 شقق : غرفة و صالة 4 شقق : غرفتين و صالة 4 شقق : 3 غرف و صالة مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : RB 114860 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733