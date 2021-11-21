للبيع. بناية سكنية | 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق تحتوي البناية على : 22 شقة : غرفتين نوم + صالة 11 شقة : 3 غرف نوم - صالة إجمالي عدد الشقق : 33 شقة كود رقم : WB 965245 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004