للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 10 محلات 4 طوابق : 16 شقة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114163 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733