للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 10 محلات 4 طوابق : 16 شقة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114163 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير :54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076266
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 10 م.
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : ا.
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : ا.
القسم: 

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع منهم .
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع منهم .
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 15 طابق | 5 محلات | 3 مكاتب | شارع المطار أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 15 طابق | 5 محلات | 3 مكاتب | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 15 طابق | 5 محلات | 3 مكاتب | شارع المطار أبوظبي بناية تجارية مكونة من : طابق .
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 15 شقة | 3 مكاتب | 6 محلات | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 15 شقة | 3 مكاتب | 6 محلات | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 15 شقة | 3 مكاتب | 6 محلات | النادي السياحي أبوظبي بناية سكنية مكونة من : الطاب.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : ميزان.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : ميزان.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الارضي.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الارضي.
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي بناية سكنية بموقع مميز في منطقة المناصير على ال.
القسم: 

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي بناية سكنية بموقع مميز في منطقة المناصير على ال.
القسم: 

اتصل

12/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager