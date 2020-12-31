للبيع.بناية سكنية | 4 طوابق | على زاوية وشارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تطل على شارعين مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات 3 طوابق : 12 شقة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114162 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004