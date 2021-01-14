للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 13 شقة | بينتهاوس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي طابق أرضي : طابق ميزان - 3 طوابق متكررة - طابق الرووف هذه البناية تحتوي على : 12 شقة : غرفتين نوم - صالة شقة : غرفة نوم - صالة الرووف : بينت هاوس ( غرفة نوم ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114861 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404