(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : محلين 3 طوابق تحتوي على : 9 شقق : 2 غرفة نوم - صالة 3 شقق : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3500 قدم مربع كود رقم : RB 114575 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080554
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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