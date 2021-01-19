للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | 12 شقة | محلين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : محلين 3 طوابق تحتوي على : 9 شقق : 2 غرفة نوم - صالة 3 شقق : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3500 قدم مربع كود رقم : RB 114575 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)