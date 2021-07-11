للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي : 3 طوابق البناية تحتوي على : 3 محلات - أستوديو - 12 شقة كل شقة مكونة من ( غرفتين وصالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع البناية لها دخل سنوي كود رقم : WB 965451 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099529
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