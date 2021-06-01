للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي : 3 طوابق البناية تحتوي على : 3 محلات - أستوديو 12 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع البناية لها دخل سنوي كود رقم : WB 965451 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)