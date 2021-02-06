(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق البناية تحتوي على : 4 محلات 12 شقة : غرفتين نوم - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 115112 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082860
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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