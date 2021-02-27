للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 111212 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733