(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 111212 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085257
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