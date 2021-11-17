للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - 3 طوابق البناية تحتوي على : 3 محلات - أستوديو - 12 شقة كل شقة مكونة من ( غرفتين وصالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع البناية لها دخل سنوي كود رقم : WB 965451 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733