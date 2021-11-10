(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية | 3 طوابق | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - 3 طوابق البناية تحتوي على : 3 محلات - أستوديو - 12 شقة كل شقة مكونة من ( غرفتين وصالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع البناية لها دخل سنوي كود رقم : VH 980853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110803
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