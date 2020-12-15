للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 18 طابق كل طابق يحتوى على 4 شقق البناية تحتوى على : 5 محلات كبيرة - 3 مكاتب - 72 شقة كل شقه مكونة من غرفتين وصالة كود رقم : RB 115999 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733