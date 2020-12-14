للبيع.بناية سكنية | 16 شقة | 10 محلات | 3 مكاتب |الخالدية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 10 محلات - 3 مكاتب 16 شقة مقسمة كالاتي : 5 شقق : 3 غرف - صالة 10 شقق : غرفتين - صالة الرووف شقة : غرفة - صالة مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 116505 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group