(للبيع)
|للبيع | بناية سكنية 16 شقة | الخادية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : ميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 10 محلات - 3 مكاتب 16 شقة مقسمة كالاتي : 5 شقق : 3 غرف - صالة 10 شقق : غرفتين - صالة شقة غرفة وصالة في الرووف مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 116505 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065149
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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