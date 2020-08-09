للبيع | بناية سكنية | 15 شقة | 3 مكاتب | 6 محلات | النادي السياحي أبوظبي بناية سكنية مكونة من : الطابق الأرضي - الميزانين - 5 طوابق يحتوي المبنى على : 10 شقق : غرفتين - صالة 5 شقق : 3 غرف - صالة 3 مكاتب - 6 محلات للمبنى دخل سنوي جيد كود رقم : RB 116496 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733