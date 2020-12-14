للبيع.بناية سكنية | 12 طابق | شوروم كبير | 48 شقة | المرور أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع منهم شارع رئيسي البناية مكونة من : طابق أرضي - 12 طابق متكرر البناية تحتوي : شو روم كبير 48 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 4,800 قدم مربع كود رقم : RB 116513 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733