للبيع | بناية سكنية 12 شقة | مصفح أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 3 طوابق البناية تحتوي على : 3 محلات - استوديو 12 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 116507 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733