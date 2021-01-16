للبيع.بناية سكنية | 10 طوابق | 4 محلات | النادي السياحي أبوظبي مكونة من طابق أرضي : 4 محلات طابق ميزان : 8 مكاتب 10 طوابق تحتوي على : 40 شقة كل شقة مكونة من : 4 غرف نوم - صالة شقة في طابق الرووف مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : RB 110785 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group