للبيع .بناية سكنية مميزة | 4 طوابق | مدينة محمد بن زايد | أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .بناية سكنية مميزة | 4 طوابق | مدينة محمد بن زايد | أبوظبي هذه البناية تطل على شارعين مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات 3 طوابق : 12 شقة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114162 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073079
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