(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 محلات | استوديو | 12 شقة | المصفح أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الارضي : 3 طوابق البناية تحتوي على : 3 محلات - أستوديو 12 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 116507 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076059
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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