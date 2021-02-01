للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | 3 شقق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف كود رقم : RB 111212 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 تقع منطقة النادي السياحي والتي تعرف باسمها الجديد "الزاهية" في شرق مدينة أبوظبي، وهي تعرف بموقعها الحيوي الذي يعتبر جزءاً من مناطق وسط المدينة بين شارع الكورنيش الشرقي وشارع الفلاح. تتميز المنطقة بأبراجها