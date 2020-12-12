للبيع.بناية سكنية مميزة | 3 طوابق | المناصير أبوظبي بناية سكنية بموقع مميز في منطقة المناصير على الشارع العام مكونة من : طابق أرضي : 3 طوابق - رووف - مصعد عدد الشقق : 7 كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة البناية ملبسة حجر كامل كود رقم : RB 116975 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733