للبيع.بناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | المرور أبوظبي بناية سكنية مكونة من : طابق الأرضي - ميزان - 4 طوابق - رووف مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع البناية لها عائد سنوي كبير البناية مجددة ومعمول لها صيانة كود رقم : RB 116526 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733