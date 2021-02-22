للبيع.بناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية سكنية على شارعين | 5 طوابق | المرور أبوظبي بناية سكنية مكونة من : طابق الأرضي - ميزان - 4 طوابق - رووف مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع البناية لها عائد سنوي كبير البناية مجددة ومعمول لها صيانة كود رقم : RB 116526 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084705
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