(للبيع)
|للبيع.بناية رائعة 7 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق - طابق رووف مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114925 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047616
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