للبيع.بناية رائعة 4 طوابق | 18 شقة | 4 محلات | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية رائعة 4 طوابق | 18 شقة | 4 محلات | المرور أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 18 إجمالي عدد المحلات : 4 مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع كود رقم : RB 3258 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: Abu Dhabi UAE- Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073476
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