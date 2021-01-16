(للبيع)
|للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : RB 5169 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 عن معسكر ال نهيان : تشتهر آل نهيان بكونها منطقة تعج بالحركة في قلب العاصمة. ميزتها الرئيسية هي موقعها، حيث تضمن الخصوصية في بيئة هادئة، مع أنها قريبة من المدينة في الوقت ذاته.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080061
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل