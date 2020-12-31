للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : CB 5169 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078161
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22/12/2020
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