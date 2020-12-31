للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : CB 5169 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا