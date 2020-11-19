للبيع .بناية رائعة | 4 طوابق متكررة | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 طوابق متكررة - طابق رووف كود رقم : RB 5169 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 عن معسكر ال نهيان : تشتهر آل نهيان بكونها منطقة تعج بالحركة في قلب العاصمة. ميزتها الرئيسية هي موقعها، حيث تضمن الخصوصية في بيئة هادئة، مع أنها قريبة من المدينة في الوقت ذاته. توفر منطقة آل نهيان وس