للبيع.بناية رائعة | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي : 8 محلات - مخزن 3 طوابق كل طابق مكون من : 6 شقق : غرفة نوم - صالة - مطبخ - حمام رووف شقتين : غرفتين نوم - صالة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : B 116193 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group