للبيع بناية داخل جزيرة ابوظبى

(للبيع)
|للبيع بناية داخل جزيرة أبوظبي موقع ممتاز زاوية 50*80 عبارة عن 12 طابق 48 شقة غرفتين وصالة الدخل 3 مليون و850 ألف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوسيف
|التليفون:
|0555232305
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|العنوان:
|ابوظبى- ابوظبى
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077728
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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