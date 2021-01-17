للبيع.بناية جديدة | 12 طابق | 36 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية جديدة | 12 طابق | 36 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية جديدة كلياً تقع على الشارع العام البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 12 طابق البناية تحتوي على : 2 محل كبير - 6 مكاتب 36 شقة : 2 غرف نوم ماستر - صالة بها حمام كود رقم :RB 1889 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080220
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