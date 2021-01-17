(للبيع)
|للبيع.بناية جديدة | 12 طابق | 36 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية جديدة كلياً تقع على الشارع العام البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 12 طابق البناية تحتوي على : 2 محل كبير - 6 مكاتب 36 شقة : 2 غرف نوم ماستر - صالة بها حمام كود رقم :RB 1889 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080220
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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