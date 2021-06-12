(للبيع)
|للبيع .بناية جديدة | 12 طابق | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية تقع على الشارع العام البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 12 طابق البناية تحتوي على : 2 محل كبير - 6 مكاتب 36 شقة كل منها مكون من : 2 غرف نوم ماستر - صالة - حمام كود رقم : WB 965159 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096664
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