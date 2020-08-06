للبيع | بناية جديدة 12 طابق تقع على شارع عام | معسكر ال نهيان أبوظبي هذه البناية جديدة كلياً تقع على الشارع العام البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 12 طابق البناية تحتوي على : 2 محل كبير - 6 مكاتب - 36 شقة مكونة من : (2 غرف نوم ماستر + صالة بها حمام) كود رقم : RB 1889 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733