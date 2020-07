للبيع بناية تجارية G+4 بدخل 9% مؤجرة فى القليعة الشارقة -9 مليون تفاوض

اتصل بابو معاذ 0524297621 للبيع بناية تجارية G+4 بدخل 9% مؤجرة فى القليعة الشارقة السعر 9 مليون قابل للتفاوض تتكون من :- 24 استديو 16 غرفه وصاله 3 محلات حاله ممتازه جدا مبانى درجه اولي الدخل الحالي 870,000 درهم المساحة ٤٠٠٠ قدم مربع مطلوب 9 مليون قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE Contact Abu Moaz 0524297621 For sale commercial building G+4 with current income of 9% with documents in al-Qalaya Sharjah price 9 million negotiable Consists of: - 24 Studios 16 rooms and lo