للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين مكونة من : طابق باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 9 طوابق كود رقم : WB 965403 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/7/2021
رقم الإعلان: 2101185
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي يقع البرج على شارعين يتكون هذا البرج من : ا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي يقع البرج على شارعين يتكون هذا البرج من : ا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طواب.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 12 طابق | 74 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 طواب.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية 5 طوابق | على زاوتين | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية 5 طوابق | على زاوتين | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية 5 طوابق | على زاوتين | الخالدية أبوظبي بناية تطل على زاويتين و 3 شوارع البناية مكونة م.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية 5 طوابق | على زاوتين | الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية 5 طوابق | على زاوتين | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. بناية 5 طوابق | على زاوتين | الخالدية أبوظبي بناية تطل على زاويتين و 3 شوارع البناية مكونة م.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين مكونة من : طابق باسمينت.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي البرج مكون من : 2 باسمينت - 10 طوابق - روو.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي البرج مكون من : 2 باسمينت - 10 طوابق - روو.
القسم: 

اتصل

31/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف ا.
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 3 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق - رووف ا.
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين ومكونة من : طابق باسمينت.
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين ومكونة من : طابق باسمينت.
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - .
القسم: 

اتصل

29/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | زاويتين و 3 شوارع | المرور أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - .
القسم: 

اتصل

29/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager