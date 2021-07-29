للبيع.بناية تجارية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين ومكونة من : طابق باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 9 طوابق كود رقم : WB 965403 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733