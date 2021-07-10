للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي بناية مميزة مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 28 شقة : غرفتين - صالة 2 شقة : غرفة - صالة شو روم - 5 محلات - 4 مكاتب كود رقم : WB 967258 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية :026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099397
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