للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي بناية مميزة مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 28 شقة : غرفتين - صالة 2 شقة : غرفة - صالة شوروم - 5 محلات - 4 مكاتب كود رقم : WB 967258 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)