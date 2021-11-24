للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزانين - 7 طوابق - 30 شقة كل شقة مكونة من : 2 غرف نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 3 حمامات مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 965201 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733