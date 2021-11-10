للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين - 7 طوابق - رووف يحتوي المبنى على 30 شقة مقسمة كالتالي : 28 شقة : 2 غرفة نوم - صالة شقتين : غرفة نوم - صالة 7 مكاتب - 6 محلات مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : WB 979226 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركو فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 BRN: 54230 ORN: 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110727
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