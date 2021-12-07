للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | المصفح أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي : 2 شورووم ميزان : 4 مكاتب 7 طوابق متكررة تتكون من : شقتين : 2 غرف نوم - صالة شقتين : غرفة نوم - صالة الرووف شقتين : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : WB 965249 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733