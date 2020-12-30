للبيع.بناية تجارية 6 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية تجارية 6 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين البناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق البناية تحتوي على : محلين - أستديو 22 شقة : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 9873 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078005
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17/12/2020
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