للبيع .بناية تجارية 6 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين البناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق البناية تحتوي على : محلين - أستديو - 22 شقة ( غرفتين و صالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 9873 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733