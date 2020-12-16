(للبيع)
|للبيع.بناية تجارية | 6 طوابق | على زاوية و شارعين |مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين البناية مكونة من : طابق أرضي - 6 طوابق البناية تحتوي على : - محلين - أستديو - 22 شقة ( غرفتين و صالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : CB 9873 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076420
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